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15:06, 16 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ показало видео с задержанием экс-участника батальона «Айдар»

Появилось видео задержания экс-участника «Айдара» с позывным Рыжий Макс

ФСБ показало на видео момент задержания экс-участника «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) с позывным Рыжий Макс и его дальнейший допрос. Кадры публикует ТАСС в Telegram.

На видео к нему подбегают сотрудники ФСБ по Луганской народной республике и производят задержание. На допросе задержанный рассказал, что хотел подписать контракт на шесть месяцев. В военкомате ему выдали чистые бумаги для подписания и контракт сроком на три года, объяснив это тем что других вариантов сейчас нет.

Задержанный заявил, что попал в «Айдар» только когда привезли на место. «В батальоне происходит бардак, каждый сам за себя», — заявил экс-участник батальона. Что батальон признан террористическим узнал уже позже.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла обманный способ заманивания украинцев на трехлетнюю службу в «Айдар».

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      Артем Соколов
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