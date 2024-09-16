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15:54, 16 сентября 2024Силовые структуры

Группу военных ВСУ уничтожили в лесу Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил группу военных ВСУ в лесу Курской области

Фото: Telegram-канал Росгвардии

В Курской области спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Противника обнаружили в лесу рядом с одним из населенных пунктов по информации от местных жителей. Позже стало известно о перемещении украинских военнослужащих в населенный пункт. В результате их загнали в засаду и ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала диверсанта с Украины с двумя самодельными взрывными устройствами (СВУ) для подрыва объектов в России.

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      Илона Палей
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