Группу военных ВСУ уничтожили в лесу Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил группу военных ВСУ в лесу Курской области

В Курской области спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Противника обнаружили в лесу рядом с одним из населенных пунктов по информации от местных жителей. Позже стало известно о перемещении украинских военнослужащих в населенный пункт. В результате их загнали в засаду и ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала диверсанта с Украины с двумя самодельными взрывными устройствами (СВУ) для подрыва объектов в России.