Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 16 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко помиловал десятки человек перед Днем народного единства

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 37 лиц перед Днем народного единства

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 человек перед Днем народного единства. Об этом сообщает БелТА.

Он подписал документ о помиловании лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности, 16 сентября. Уточняется, что среди помилованных оказались шесть женщин, люди с инвалидностью, больные хроническими заболеваниями граждане и пенсионеры. Они раскаялись и попросили дать им возможность выйти на свободу.

4 сентября белорусский лидер решил помиловать 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. В пресс-службе президента назвали такое решение гуманным жестом. Сообщалось, что большая часть осужденных — родители несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Российская армия станет второй в мире по количеству военных

      Стилист Рогов назвал модными надетые поверх обуви колготки

      Редкую «бабочку-колибри» заметили в российском регионе

      На Украине выступили против создания контактной группы по урегулированию конфликта

      Французские охотники на уток подверглись нападению толпы мигрантов с мачете и арматурой

      Российские школьники на видео по очереди давали пощечины однокласснику из-за курения

      В Госдуме связали нападение на школу в Челябинске с действиями противников России

      В Госдуме представили Киркорова на фронте и ужаснулись

      Пассажир во время полета заявил о падении самолета и попытался задушить стюардессу

      В ЛНР увеличилось число пострадавших после удара ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше