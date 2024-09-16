Лукашенко помиловал десятки человек перед Днем народного единства

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 37 лиц перед Днем народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 человек перед Днем народного единства. Об этом сообщает БелТА.

Он подписал документ о помиловании лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности, 16 сентября. Уточняется, что среди помилованных оказались шесть женщин, люди с инвалидностью, больные хроническими заболеваниями граждане и пенсионеры. Они раскаялись и попросили дать им возможность выйти на свободу.

4 сентября белорусский лидер решил помиловать 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. В пресс-службе президента назвали такое решение гуманным жестом. Сообщалось, что большая часть осужденных — родители несовершеннолетних.