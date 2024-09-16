Обстановку у школы в Челябинске после нападения сняли на видео

Появились кадры с обстановкой у школы в Челябинске, на которую напал ученик

В сети появились кадры обстановки у школы №68 в Челябинске, на которую напал ученик. Их публикует 74.ru.

На видеозаписи женщина выводит ребенка из школы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, обстановка у образовательного учреждения спокойная.

Утром 16 сентября подросток с молотком напал на детей и педагогов. У него с собой, предварительно, также был нож и пневматический пистолет — последним он не воспользовался. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил случившееся и сообщил, что в результате нападения есть пострадавшие. По данным Минздрава, травмы получили четыре человека — три ученика и один преподаватель. Они находятся в стабильном состоянии.

По рассказу одного из учеников, все произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах. В школах Челябинска после ЧП усилили меры безопасности.