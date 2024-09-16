Отец напавшего на школу в Челябинске подростка рассказал о его конфликте с одноклассниками

Отец напавшего на школу в Челябинске ученика заявил, что его травили другие дети

Подросток, напавший с молотком на школу №68 в Челябинске, подвергался травле со стороны одноклассников. О конфликте полицейским рассказал отец мальчика, пишет Baza в Telegram.

По словам мужчины, несколько месяцев другие дети буллили подростка и плевались в него, «морально уничтожая». Однако проблема была решена на встрече родителей учеников в школе.

Отец мальчика также заявил, что в утром в понедельник, 16 сентября, его сын отказался идти на линейку, но после этого встал и начал собираться в школу.

Ранее сообщалось, что незадолго до нападения подросток оставил в соцсетях пост. В нем мальчик порассуждал о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования.

О нападении мальчика с молотком на школу №68 в Челябинске стало известно утром 16 сентября. По последним данным, пострадали пять человек. Среди них девочка, которая находится в тяжелом состоянии — ей провели трепанацию черепа. Состояние еще двух детей и учительницы биологии оценивается как средней степени тяжести.