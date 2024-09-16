Российские военные освободили Успеновку в Курской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Успеновку в Курской области

Вооруженные силы России (ВС) освободили населенный пункт Успеновка в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Деревня Успеновка входит в Кореневский район Курской области и вплотную прилегает к границе с Украиной.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

12 сентября оборонное ведомство отчитывалось, что российские войска освободили в Курской области десять населенных пунктов — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.