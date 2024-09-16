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12:13, 16 сентября 2024Россия

Российские военные освободили Успеновку в Курской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Успеновку в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) освободили населенный пункт Успеновка в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Деревня Успеновка входит в Кореневский район Курской области и вплотную прилегает к границе с Украиной.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

12 сентября оборонное ведомство отчитывалось, что российские войска освободили в Курской области десять населенных пунктов — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

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      Марк Леонов
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