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08:46, 16 сентября 2024Россия

Украинские военные пригрозили пенсионерке в Курской области расстрелом из-за телефона

ВС Украины угрожали расстрелять пенсионерку в Курской области из-за телефона

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область пригрозили российской пенсионерке расстрелом. Об этом рассказал житель одного из приграничных районов региона Михаил Фарахов, передает ТАСС.

«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять. Ей сказали: ходите без телефона, иначе расстреляем», — заявил он военным следователям.

Также, вспомнил он, бойцы ВСУ на протяжении длительного времени обстреливали дома мирных жителей. «По нам начали стрелять. Один дрон сбивается, тут же второй, потом снаряд сбивается. И так где-то в течение около двух часов», сказал Фарахов.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинские военные в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно обращаются с россиянами. «Какое-то животное обращение, они и похищали людей и куда-то вывозили и убивали, что только не делали. Но за содеянное им придется ответить», — заявил российский военнослужащий. По его словам, пленные украинские солдаты, которых ему довелось опросить, утверждают, что их отлавливали на улицах и мобилизовывали, после чего они проходили обучение в Германии или Великобритании.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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