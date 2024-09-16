В Московской области захотели запретить мигрантам работать в нескольких сферах

В Подмосковье захотели запретить мигрантам работать в торговле алкоголем

В Подмосковье захотели запретить мигрантам работать в нескольких сферах. Речь идет о торговле крепким алкоголем, пивом и табаком, передает РИАМО.

При этом зампред правительства Московской области Наталия Масленкина заверила, что остальной торговли (магазины и торговые сети) этот запрет касаться не будет.

Кроме того, в регионе предложили ограничить работу мигрантов в сферах спорта, культуры и развлечений, а также здравоохранения, социальных услуг и образования.

«Здесь очень важны качественное знание языка, работа с населением, а также минимизация возможных конфликтов», — заключила Масленкина.

Нововведение предложили ввести с 1 января 2025 года, чтобы «бизнес успел сориентироваться».

Ранее в нескольких регионах России ввели запрет на работу мигрантов в нескольких десятках сфер, в том числе и в такси. В частности, в Ленинградской области таксопаркам запретили нанимать мигрантов до конца 2024 года.