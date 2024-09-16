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20:50, 16 сентября 2024Моя страна

В Нижегородском Кремле открылся единственный в стране уникальный объект

В Нижегородском Кремле открылся фуникулер

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В российском городе открылся единственный в стране уникальный объект. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

В Нижегородском Кремле заработал элеватор, открытие которого сопровождается новой традицией для молодоженов. Так, брачующиеся могут подняться на фуникулере в Кремль и организовать торжественную церемонию на последней станции. Затем возлюбленным предлагают прогуляться по территории Кремля и попасть в Часовую башню, куда обычным посетителям вход запрещен.

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Отмечается, что в одном вагоне фуникулера может поместиться до 40 человек.

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      Екатерина Ештокина
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