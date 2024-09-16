В Нижегородском Кремле открылся единственный в стране уникальный объект

В Нижегородском Кремле открылся фуникулер

В российском городе открылся единственный в стране уникальный объект. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

В Нижегородском Кремле заработал элеватор, открытие которого сопровождается новой традицией для молодоженов. Так, брачующиеся могут подняться на фуникулере в Кремль и организовать торжественную церемонию на последней станции. Затем возлюбленным предлагают прогуляться по территории Кремля и попасть в Часовую башню, куда обычным посетителям вход запрещен.

Отмечается, что в одном вагоне фуникулера может поместиться до 40 человек.

Ранее в сентябре в Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод. Гаджет встречает зрителей перед представлением и заявляет, что его зовут Иванушка.

