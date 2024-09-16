Врачи описали состояние пострадавших при нападении ученика на одноклассников в Челябинске

Минздрав Челябинской области: двое пострадавших при нападении — в операционной

Двое учеников, пострадавших при нападении одноклассника в школе в Челябинске, находятся в операционной. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Челябинской области в Telegram-канале регионального ведомства.

По заявлению Минздрава, остальным пострадавшим оперативное вмешательство не требуется.

«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение», — описали состояние пострадавших врачи.

Утром 16 сентября на учеников и педагогов школы №68 в Челябинске напал подросток, вооруженный молотком. В школах Челябинска после ЧП усилили меры безопасности.