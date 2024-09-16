Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Зеленский выразил поддержку экс-президенту США Трампу в связи с покушением

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку экс-лидеру США Дональду Трампу в связи с покушением. Его сообщение опубликовано в социальной сети X.

«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали», — прокомментировал инцидент глава украинского государства.

Зеленский также выразил поддержку принципам верховенства права и неприемлемости насилия в политической борьбе.

15 сентября на Дональда Трампа во время игры в гольф было совершено новое покушение. Стрелявший был задержан, а экс-президент не пострадал. Преступник оказался сторонником Демократической партии США.