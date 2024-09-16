Женщина десять лет не занималась сексом с мужем и пожаловалась на его асексуальность

Женщина по имени Мелисса Макганн рассказала о совместной жизни с асексуальным мужчиной, с которым она не занималась сексом почти десять лет. На его почти полностью отсутствующее либидо она пожаловалась Daily Mail.

Мелисса рассказала, что познакомилась с будущим мужем Джоном в 1994 году. Их первый секс она описала как нечто «обычное и чрезвычайно ванильное». Женщина думала, что он просто неопытен, но потом поняла, что дело совсем не в этом.

Вскоре пара стала заниматься сексом еженедельно, а потом ежемесячно. Джон утверждал, что считает Мелиссу сексуальной, но редко хочет интимной близости и даже не мастурбирует. По словам женщины, она предлагала Джону сходить к врачу, чтобы понять причину его низкого либидо. Однако он отказался, заявив, что «его не нужно лечить».

Супруги хотели завести детей, но слишком редко занимались сексом для зачатия. Как рассказывает Мелисса, она просила мужа спать с ней чаще, на что он предложил ей воспользоваться услугами эмбриолога. «Это звучало так, будто он предпочел бы превратить физический акт любви в лабораторную процедуру», — объяснила женщина. В конце концов ей удалось забеременеть с помощью ЭКО, и в 2003 году она родила девочку.

По словам Мелиссы, Джон — идеальный мужчина. Он действительно заботится о ней, дарит цветы, однако, как признается женщина, она ничего не может поделать со своим вожделением. Оно и стало причиной измены Мелиссы. «Даже когда мы с Джоном иногда занимались любовью, мне казалось, что он делает это из чувства долга, может быть, даже из жалости. С моим любовником секс был страстным и возбуждающим», — объяснила женщина.

Подруги Мелиссы, по ее словам, заявляют, что готовы променять свою сексуальную жизнь на такую любовь, которую дарит Джон. «Возможно, в их словах есть смысл. Но иногда я думаю, что отказалась бы от всего того замечательного, что есть в нем, если бы однажды вечером он пришел домой с работы, бросил меня на кухонный стол и занялся со мной безумной, страстной любовью», — призналась она.

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