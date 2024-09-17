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12:54, 17 сентября 2024Россия

В Госдуме ответили на обещание Трампа дружить с Россией после победы на выборах

Депутат Колесник усомнился в обещании Трампа дружить с РФ после выборов в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на слова кандидата в президенты США и бывшего американского лидера Дональда Трампа, который пообещал дружить с Россией в случае победы на выборах. В разговоре с «Лентой.ру» депутат усомнился в намерении Трампа сдержать это обещание.

Ранее Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем после победы на выборах. Трамп подчеркнул, что не считает Москву и Пекин врагами. Он также выразил желание положить конец конфликту на Украине.

«Слова хорошие, но, как только он станет президентом, мы посмотрим на его действия. Не надо забывать, что больше всего санкций против России ввел именно Трамп. Выборы — это дело американского народа, пусть подумают прежде чем кидать бюллетень в урну»

11 сентября Трамп заявил о намерении организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в случае прихода к власти. Он отметил, что поговорит с обоими и «сведет их вместе».

Трамп неоднократно говорил о своей способности остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах. В частности, он утверждал, что может добиться урегулирования за 24 часа.

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