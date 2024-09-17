В России ответили на слухи о дисквалификации сербского дзюдоиста за православный жест

Соловейчик: Майдова дисквалифицировали за нарушение этического кодекса IFJ

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик ответил на слухи о дисквалификации сербского дзюдоиста Неманьи Майдова за православный жест на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Соловейчик заявил, что спортсмен был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо (IFJ), так как он не поклонился в конце схватки, а также выражал открытое несогласие с решением судьи. «В дзюдо нет разделений ни по национальному, ни по религиозному, ни по каким другим признакам», — подчеркнул он.

Ранее Майдов сообщил о пятимесячной дисквалификации, которую на него наложила IFJ. По словам спортсмена, это связано с тем, что он перекрестился во время соревнований на Олимпиаде-2024.

На Играх в Париже серб вылетел на стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов. В активе Майдова медали всех достоинств чемпионатов мира.