«Бавария» забила девять мячей и установила рекорд Лиги чемпионов

«Бавария» забила девять мячей в матче Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба

Мюнхенская «Бавария» забила девять мячей в матче Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Германии завершилась победой «Баварии» со счетом 9:2. Четыре мяча в составе мюнхенцев забил нападающий Харри Кейн, три из них — с пенальти (9-я, 57-я, 73-я, 78-я минуты). Также голами у хозяев поля отметились Рафаэль Геррейру (33-я минута, Майкл Олисе (38-я и 61-я минуты), Лерой Сане (85-я минута) и Леон Горецка (92-я минута). У «Динамо» забитые мяча на счету Бруно Петковича (49-я минута) и Такуи Огивары (50-я минута).

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов. До этого ни одна команда не забивала девять мячей в отдельно взятом матче турнира.

Ранее «Бавария» вошла в число самых дорогих футбольных брендов в мире. Немецкий клуб расположился на пятой строчке, его стоимость оценили в 1,33 миллиарда долларов. Первая позиция у мадридского «Реала» (1,81 миллиарда долларов)