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17:09, 18 сентября 2024Из жизни

Директор OceanGate обвинил владельца компании в крушении батискафа Titan

Бывший директор OceanGate обвинил Стоктона Раша в крушении батискафа Titan
Обломки батискафа

Обломки батискафа. Фото: David Hiscock / Reuters

Во время слушаний Совета по расследованиям Береговой охраны США бывший директор по морским операциям OceanGate Дэвид Локридж обвинил владельца компании Стоктона Раша в крушении батискафа Titan. Об этом сообщает Daily Mail.

Локридж заявил, что постоянно конфликтовал с Рашем из-за деятельности OceanGate. Бывший директор назвал владельца компании непостоянным человеком, с которым было трудно работать. «Сама идея компании заключалась исключительно в зарабатывании денег. Науки там было очень мало», — сказал Локридж.

Он добавил, что его — опытного инженера и пилота подводных аппаратов — Раш нанял в середине 2010-х годов исключительно для того, чтобы у OceanGate появился хоть какой-то научный авторитет. «Я чувствовал себя цирковым пони. Меня заставляли вести переговоры. Это было тяжело. Мне приходилось делать презентации и все такое», — поделился воспоминаниями Локридж.

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В 2018 году он всерьез озаботился безопасностью батискафа Titan и составил подробный отчет с указанием всех технических проблем в Управление по охране труда при Министерстве труда США. Однако отчет не рассматривали около года, а затем OceanGate подала на Локриджа в суд. В итоге он подал встречный иск, а потом уволился. Инженер заявил, что текучка кадров в компании была огромной, а Раш отмахивался от его предупреждений, так как «был увлечен плохими инженерными решениями и стремлением поскорее добраться до "Титаника"».

Локридж также уверен, что если бы Управление по охране труда прислушалось к нему, то трагедии 2023 года можно было избежать. «Я не хотел терять эту работу. Я хотел заниматься "Титаником". Но и безопасные погружения тоже были в моей корзинке с пожеланиями», — подытожил инженер.

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский мультимиллионер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Во время первого дня слушаний Совета по расследованиям Береговой охраны США был опрошен ведущий инженер разработки батискафа Titan Тони Ниссен. Он, в частности, заявил, что отказался лично управлять и погружаться на аппарате, так как не доверял обслуживавшему его персоналу, нанятому OceanGate.

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      Никита Савин
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