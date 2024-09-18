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17:24, 18 сентября 2024Забота о себе

Россиян научили правильно готовить суп

Шеф-повар Мамардашвили призвал выбирать для супов только свежие продукты

Фото: sofia lyu / Unsplash

При нарушении технологии приготовления и неправильном хранении супы портятся уже на следующий день, рассказал шеф-повар Гиорги Мамардашвили. В комментарии для «Газеты.Ru» эксперт научил россиян правильно готовить и хранить первые блюда.

Шеф-повар призвал выбирать для супов только качественные и свежие продукты, избегая подпорченных овощей. Особо опасны несвежие мясо и рыба, предупредил специалист. Перед приготовлением все ингредиенты нужно тщательно промывать, а зелень перед погружением в бульон — отдельно кипятить пару минут.

Также Мамардашвили отметил важность выбора посуды. Он настоятельно рекомендовал не использовать алюминиевые кастрюли, так как этот металл, по его убеждению, выделяет токсичные вещества. Он посоветовал использовать стеклянные или эмалированные кастрюли для приготовления блюд.

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Варить суп нужно на медленном огне, все ингредиенты должны быть хорошо проваренными, продолжил шеф-повар. «Соль — отличный консервант, поэтому всегда добавляйте достаточное количество за 5-10 минут до готовности. Перец и лавровый лист тоже продлят срок хранения», — прокомментировал он.

Срок хранения зависит от вида супа. Например, уху, суп-пюре или грибной нужно съедать в максимально короткие сроки. Гороховый и куриный супы, а также харчо можно хранить до пяти дней, а щи или борщ — до недели, отметил Мамардашвили. При этом оставлять готовые блюда на ночь на плите не рекомендуется.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила правила выбора шаурмы. Среди прочего она посоветовала не покупать шаурму в маленьких ларьках и забегаловках, чтобы избежать отравления.

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      Вера Владзиевская
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