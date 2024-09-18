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14:30, 18 сентября 2024Мир

В Госдуме ответили на желание Эстонии запретить движение флота России в Балтийском море

Депутат Чепа исключил запрет Эстонией движения флота РФ в Балтийском море

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на высказанное Эстонией желание запретить движение флота России в Балтийском море. В разговоре с «Лентой.ру» депутат исключил возможность того, что Таллин сможет ограничить движение Балтийского флота России.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстония и Финляндия должны разработать план по полному запрету движения флота России в Финском заливе.

«Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у них не получится это реализовать», — отметил Чепа.

До этого сообщалось, что на юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией. Она находится в селе Йуба, неподалеку от города Выру. Ожидается, что там будет размещена вторая эстонская бригада и контингент войск других стран НАТО.

Кроме того, в Эстонии призывали НАТО усилить противовоздушную оборону на границе с Россией. «Если пограничные государства защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также находятся в большей безопасности», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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      Варвара Кошечкина
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