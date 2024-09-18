В российском регионе уничтожили беспилотник ВСУ

Власти Тульской области сообщили об уничтожении беспилотника над регионом

Дежурные средства Министерства обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью, сообщили власти. Об этом сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности.

Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник противника над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Утром 16 сентября ВСУ обстреляли Белгород. По неофициальным данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня Vampire.