Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 18 сентября 2024Мир

В США объяснили характер ранений пострадавших из-за взрывов пейджеров в Ливане

NYT: в Ливане пейджеры перед взрывом издавали звук, многие поднесли их к лицу

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Пейджеры, из-за которых в Ливане пострадали тысячи людей, перед взрывом издавали звук, из-за чего многие поднесли их к лицу. Характер ранений пострадавших в ходе произошедшего объяснила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Пейджеры, включая тот, который использовал посол Ирана, пищали около десяти секунд, прежде чем взорваться, заставив некоторых пострадавших поднести устройства близко к глазам и лицам, чтобы проверить сообщение», — рассказали изданию источники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на условиях анонимности.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан. Число тяжелораненых достигло 400, 11 человек не выжили.

Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани в результате детонации пейджера потерял один глаз и серьезно повредил другой.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

      Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ удержать позиции в Курской области

      Женщина доверилась своим чувствам и выиграла в лотерее 24 миллиона рублей

      Иран опроверг информацию о потере глаза послом Амани в результате взрыва пейджера

      Российско-китайский «Тихоокеанский патруль» станет ежегодным

      Напавший на школу в Челябинске подросток состоял в деструктивных сообществах

      Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

      Пашинян поучаствует в саммите БРИКС

      На Украине непригодного к мобилизации задержали силой

      Российские угольщики вернулись к поставкам за рубеж себе в убыток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше