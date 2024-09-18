В США объяснили характер ранений пострадавших из-за взрывов пейджеров в Ливане

NYT: в Ливане пейджеры перед взрывом издавали звук, многие поднесли их к лицу

Пейджеры, из-за которых в Ливане пострадали тысячи людей, перед взрывом издавали звук, из-за чего многие поднесли их к лицу. Характер ранений пострадавших в ходе произошедшего объяснила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Пейджеры, включая тот, который использовал посол Ирана, пищали около десяти секунд, прежде чем взорваться, заставив некоторых пострадавших поднести устройства близко к глазам и лицам, чтобы проверить сообщение», — рассказали изданию источники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на условиях анонимности.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан. Число тяжелораненых достигло 400, 11 человек не выжили.

Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани в результате детонации пейджера потерял один глаз и серьезно повредил другой.