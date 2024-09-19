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11:18, 19 сентября 2024Россия

Два танка две недели сдерживали продвижение ВСУ в Курской области

Боец Каплодий: два танка две недели сдерживали продвижение ВСУ под Суджей

Фото: Reuters

Под Суджей в Курской области два экипажа танков артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» и бойцы штурмового отряда две недели сдерживали продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замкомандира бронегруппы с позывным Каплодий, его цитирует РИА Новости.

По его словам, один из танковых экипажей подбили дроном, но все военнослужащие остались живы. Вооруженные силы Украины (ВСУ), зная, что танковые экипажи продолжают работать на линии соприкосновения, ведут на них охоту, добавил Каплодий.

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«Мы здесь благодаря этим танкам остановили накат противника. Мы держали две недели оборону, буквально двумя экипажами», — сказал военнослужащий. Согласно его информации, ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва, однако получают ответ артиллерии, танков и штурмовиков.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. По его данным, военнослужащие вернули под свой контроль два населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Николаево-Дарьино.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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