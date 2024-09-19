Ослабление рубля до минимума с октября 2023 года объяснили

Эксперт Бабин о ситуации с курсом рубля: влияет фактор внешней торговли

Снижение официального курса рубля до минимальных с середины октября 2023 года отметок происходит на фоне давления, которое продолжает оказывать на российскую валюту фактор внешней торговли, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Его мнение приводит РБК.

По словам специалиста, уменьшение притока иностранной валюты в страну может происходить на фоне вероятного сокращения экспорта в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен (в августе доходы России от продажи нефти и топлива упали до минимальных с середины прошлого лета 15,3 миллиарда долларов), а также в количественном — под воздействием санкций и геополитики.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, оценку которой также приводит издание, тоже объяснила, что слабость рубля в последние торговые сессии «с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть».

Банк России в четверг понизил официальный курс рубля к ведущим мировым валютам. Доллар впервые с середины августа поднялся выше 92 рублей, евро — до 103,25 рубля, юань — до 13,1 рубля.

По данным регулятора, за восемь месяцев реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 7,9 процента.