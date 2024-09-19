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17:08, 19 сентября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Иван Коваленко / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 15:20 дежурные военные сбили над российским регионом очередной украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и последствиях на земле не раскрывается.

Это уже не первая попытка ВСУ атаковать Белгородскую область с воздуха за сегодняшний день. Так, два беспилотника средства ПВО сбили над регионом около 11:30 по московскому времени, и еще один — в ночь на 19 сентября.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара дрона в Шебекино получил повреждения легковой автомобиль. Кроме того, в селе Муром поврежден частный дом, две машины и фасад здания. Пострадавших в обоих случаях нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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