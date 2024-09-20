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10:19, 20 сентября 2024Спорт

Почетный президент РФС объяснил нецелесообразность перехода в Азию

Колосков заявил, что против перехода РФС в Азию по нескольким причинам
Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил нецелесообразность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению чиновника, на это есть несколько причин. Во-первых, Колосков подчеркнул, что переход в Азию не гарантирует снятия с российского футбола санкций. Во-вторых, в Азии более низкий уровень развития футбола.

«Третье — финансовое обеспечение. Азия находится на последнем месте по совокупному уровню финансового обеспечения своих клубов, сборных, соревнований», — заявил Колосков.

В декабре прошлого года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

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      Алексей Гусев
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