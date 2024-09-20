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17:53, 20 сентября 2024Спорт

Хачанов сенсационно проиграл 124-й ракетке мира на турнире в Китае

Россиянин Карен Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире в Китае

Фото: Graham Hughes / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский теннисист Карен Хачанов сенсационно проиграл 124-й ракетке мира Бу Юньчаокэтэ на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Китае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хачанов уступил Юньчаокэтэ в первом сете на тай-брейке, забрал вторую партию, но проиграл решающий сет 3:6. Итоговый счет 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. Матч длился 2 часа 26 минут.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бу Юньчаокэтэ встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Он во втором круге был сильнее Александра Шевченко, который сменил российское спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил о деградации российского тенниса. «Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В других видах спорта вообще идет полное снижение вниз! И причины те же самые», — заявил Кафельников.

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      Илья Костин
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