Хачанов сенсационно проиграл 124-й ракетке мира на турнире в Китае

Россиянин Карен Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире в Китае

Российский теннисист Карен Хачанов сенсационно проиграл 124-й ракетке мира Бу Юньчаокэтэ на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Китае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хачанов уступил Юньчаокэтэ в первом сете на тай-брейке, забрал вторую партию, но проиграл решающий сет 3:6. Итоговый счет 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. Матч длился 2 часа 26 минут.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бу Юньчаокэтэ встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Он во втором круге был сильнее Александра Шевченко, который сменил российское спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил о деградации российского тенниса. «Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В других видах спорта вообще идет полное снижение вниз! И причины те же самые», — заявил Кафельников.