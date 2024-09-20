Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
4:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Диана Шнайдер
Завтра
07:30 (Мск)
Марта Костюк
Сеул (ж)
Авангард
0:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Алавес
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания — Примера|6-й тур
19:47, 20 сентября 2024Спорт

Названы три сигнала о необходимости сделать паузу в занятиях спортом

Тренер Павловская: в случае постоянной усталости нужно сделать паузу в спорте

Фото: Filip Mroz / Unsplash

Активные занятия спортом требуют умения распознавать сигналы своего организма и вовремя реагировать на них, рассказала тренер-эксперт сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в группу компаний Pride United) Татьяна Павловская. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала три сигнала тела о необходимости сделать паузу в тренировках.

По ее словам, в случае постоянной усталости стоит обратить внимание на свое здоровье и сделать перерыв в спорте. «Если вы чувствуете постоянную усталость, несмотря на достаточный отдых и сон, это может быть сигналом перетренированности организма. Усталость, которая не уходит даже после отдыха, требует внимания», — рассказала Павловская.

Вторым признаком того, что нужно повременить со следующей тренировкой, является ухудшение спортивных результатов. «Если ваши спортивные показатели начинают ухудшаться при увеличении интенсивности тренировок, это может свидетельствовать о том, что ваш организм не успевает восстановиться. Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели», — пояснила тренер.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Кроме того, Павловская подчеркнула, что не стоит игнорировать и частые боли и травмы. «Перетренированность может привести к увеличению частоты травм и болей в мышцах и суставах. Если вы сталкиваетесь с этими проблемами на постоянной основе, возможно, вам нужно отдохнуть от тренировок», — добавила она.

«Регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сама тренировка. Следите за своим организмом, выслушивайте его сигналы и не забывайте о здоровье в процессе достижения своих спортивных целей», — заключила специалист.

Ранее врач травматолог-ортопед Константин Терновой назвал вид спорта, который лучше всего подходит для профилактики проблем с осанкой у детей. По мнению специалиста, это плавание.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис

      Акции Mercedes-Benz резко подешевели из-за плохих продаж

      Раскрыт неочевидный способ зарекомендовать себя перед арендодателем

      SpaceX в письме Конгрессу раскритиковала американского регулятора

      В российском городе отменили концерт Стаса Михайлова

      Названы три сигнала о необходимости сделать паузу в занятиях спортом

      Дуа Липа в облегающей майке приспустила штаны на фото

      Лавров пригрозил «хозяевам украинского режима» российским оружием

      Фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО

      Пашинян заявил о развитии отношений с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше