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20:07, 20 сентября 2024Спорт

Тарасова назвала российских футболистов избалованными

Тренер Татьяна Тарасова назвала российских футболистов избалованными

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала российских футболистов избалованными. Ее цитирует «РБ Спорт».

«Допустимо ли высказывание [футболиста "Зенита" Максима] Глушенкова про сборную? Футболисты у нас избалованные, Глушенков — один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью», — заявила Тарасова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал слова Глушенкова о сборной России «высказыванием иноагента». «Высказывания провокационные, может, даже иноагента. Это что такое? Неуважение к сборной, к тренерскому штабу национальной команды, к РФС, к стране», — сказал он.

19 сентября Глушенков заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

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      Илья Костин
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