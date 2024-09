Западные компании нарастят частоту ракетных пусков

SpaceNews: западные компании планируют нарастить частоту ракетных пусков

Основные западные компании планируют нарастить частоту пусков новых ракет космического назначения. Об этом пишет издание SpaceNews.

Американская компания Blue Origin планирует провести первый запуск новой тяжелой ракеты New Glenn до конца 2024 года. В 2025-м планируется осуществить до 12 пусков New Glenn, однако вероятнее всего состоится только 8-10 стартов. С 2026-го компания ежегодно планирует проводить 24 пуска New Glenn.

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries ожидает нарастить число пусков новой ракеты H3 с шести до восьми в год.

Европейский оператор Arianespace заявил, что в 2025-м году носитель Ariane 6 планируется запустить шесть раз. После этого компания ожидает выйти на 9-10 пусков данного носителя в год.

Ранее издание сообщило, что полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring, разрабатываемого компанией Blue Origin.