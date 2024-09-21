Федор Чалов забил первый мяч за ПАОК, отличившись в игре с «Волосом»

Российский футболист Федор Чалов забил первый мяч за греческий ПАОК. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился в игре пятого тура чемпионата Греции с «Волосом». Чалов забил гол на 89-й минуте встречи, ПАОК одержал победу со счетом 4:1.

23 августа вице-президент ПАОК Кирьякос Кирьякос рассказал Odds.ru об адаптации Чалова. Функционер отметил, что российскому игроку требуется еще немного времени, чтобы приспособиться к игре за новый клуб.

26-летний Чалов перешел в ПАОК 1 августа. Контракт с греческой командой рассчитан на три года. До этого он на протяжении восьми лет выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, забив 89 мячей. С красно-синими футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.