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22:35, 21 сентября 2024Спорт

Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ

Российский вратарь Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ в матче с «Реймсом»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский вратарь Матвей Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции с «Реймсом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сафонов дебютировал в чемпионате страны за новый клуб. На девятой минуте гол в его ворота забил Кэито Накамура. Россиянин коснулся мяча, но не отразил удар. В момент публикации новости в матче идет первый тайм, «Реймс» ведет со счетом 1:0.

18 сентября Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов против испанской «Жироны». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Вратарь получает 400 тысяч евро в месяц.

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      Андрей Стрельцов
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