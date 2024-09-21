Российский вратарь Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ в матче с «Реймсом»

Российский вратарь Матвей Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ в матче чемпионата Франции с «Реймсом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сафонов дебютировал в чемпионате страны за новый клуб. На девятой минуте гол в его ворота забил Кэито Накамура. Россиянин коснулся мяча, но не отразил удар. В момент публикации новости в матче идет первый тайм, «Реймс» ведет со счетом 1:0.

18 сентября Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов против испанской «Жироны». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Вратарь получает 400 тысяч евро в месяц.