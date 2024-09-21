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20:20, 21 сентября 2024Спорт

Соболев рассказал об адаптации в «Зените»

Александр Соболев: адаптация в «Зените» проходит хорошо, нужно забить гол

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об адаптации в петербургском клубе. Его слова в субботу, 21 сентября, приводит «Матч ТВ».

«Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным», — заявил футболист.

Соболев пока не забивал за «Зенит», но 17 сентября отметился первым результативным действием за новую команду. В матче Кубка России против казанского «Рубина» форвард отдал голевой пас, что помогло сине-бело-голубым победить со счетом 2:0.

30 августа 27-летний Соболев перешел из московского «Спартака» в «Зенит». Он выступал за столичный клуб с 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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      Андрей Стрельцов
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