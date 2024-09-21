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16:36, 21 сентября 2024Спорт

У бывшей жены Сафонова изъяли Mercedes

ГИБДД изъяла Mercedes у бывшей жены футболиста Матвея Сафонова Анастасии Казачек

Фото: @nastysha_za_

Сотрудники ГИБДД изъяли Mercedes у бывшей жены вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова Анастасии Казачек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел по дороге из Краснодара в Москву. Выяснилось, что автомобиль был оформлен на Сафонова и был в розыске у приставов, так как на футболисте висит долг по алиментам. В итоге машина была изъята и отправлена на штрафстоянку.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако он по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.

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      Анастасия Борисова
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