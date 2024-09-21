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15:31, 21 сентября 2024Россия

В ЛНР локализовали крупный пожар на площади более 2 тысяч гектаров

МЧС России: в ЛНР локализован пожар на площади 2390 гектаров

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В Станично-Луганском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР) локализовали пожар на площади 2390 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

В результате пожара было повреждено 186 строений, включая 161 жилой дом. Пожарные занимаются тушением огня шестые сутки, добавили в МЧС РФ.

Ранее режим ЧС регионального уровня ввели из-за пожаров на территории ЛНР. Сообщалось, что пламя охватило семь округов республики. Сильный ветер мешает бороться с пожаром, отмечали власти. Как уточнялось, самая сложная ситуация была зафиксирована в Станично-Луганском и Антрацитовском округах, их жителей эвакуируют.

17 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что причиной пожаров в ЛНР мог стать поджог.

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      Кристина Есикова
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