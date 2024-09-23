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21:51, 23 сентября 2024Мир

США захотели направить дополнительный военный контингент на Ближний Восток

Пентагон: Вашингтон направит дополнительный военный контингент на Ближний Восток

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Вашингтон отправит дополнительный военный контингент на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

«В свете растущего напряжения на Ближнем Востоке, исходя из мер предосторожности, мы отправляем небольшое число дополнительного военного контингента для поддержания уже имеющихся в регионе сил», — уточнил представитель ведомства.

При этом собеседник агентства отказался сообщить подробности, сославшись на интересы безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика США на Ближнем Востоке в очередной раз провалилась. По ее словам, американские чиновники хаотично ездят по странам региона, пытаясь «хоть что-то соединить, сколотить или выправить, но ничего не получается».

В свою очередь, глава российского дипведомства Сергей Лавров рассказал, что Штаты хотят сохранить монополию на любые процессы на Ближнем Востоке, это провальная позиция.

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      Марина Совина
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