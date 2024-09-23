Уникальный пятнистый хищник неожиданно показал себя около российской речки

Снежного барса Сатира, переходящего горную реку, сняли на видео на Алтае

Снежного барса Сатира, переходящего горную речку, неожиданно сняли на видео на Алтае. Запись публикует дирекция Сайлюгемского национального парка в своем Telegram-канале.

На видео показано, как пятнистый хищник довольно спешно перепрыгивает от камня к камню через речушку. При этом его движения выглядят очень вальяжными из-за длинного хвоста. В один момент снежный барс остановился, поглядел по сторонам и затем пошел дальше.

Ранее в фотоловушку попала самка снежного барса с пополнением. Было запечатлено, как сначала один, а затем второй котенок подходят к камере и тыкаются в нее носом. Поблизости же оказалась их мать.

Незадолго до этого снежный барс оставил сородичам особую метку. В лесах под Красноярском сняли на видео, как ирбис потерся мордой о камень, оставив свое послание.

В конце июля в сети также появился первый полнометражный фильм про снежного барса. Кинолента отправляет зрителей по местам Алтая, где обитают уникальные и удивительные пятнистые хищники.