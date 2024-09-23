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21:45, 23 сентября 2024Россия

В Курской области обнаружили дрон-приманку ВСУ для ПВО

Росгвардия обнаружила в Курской области дрон-приманку ВСУ для ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Росгвардия обнаружила в Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), служащий приманкой для российских ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что такие беспилотные летательные аппараты создаются из дешевых деталей. У дронов нет качественных камер и других дополнительных радиопередающих устройств. «Кроме того, боевики ВСУ наносят на такие БПЛА фольгу, чтобы они "максимально светились на наших РЛС"», — сообщили в Росгвардии.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры, не уточнив подробности. Чиновник добавил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб.

2 сентября был нанесен удар тактической ракетой «Искандер» по гостинице в Запорожье, где располагались иностранные наемники. Там ликвидировано до 50 человек личного состава, в том числе 19 британских военных, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

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      Марина Совина
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