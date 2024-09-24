В России объяснили слова Зеленского о скором окончании конфликта на Украине

Климов назвал дезинформацией слова Зеленского об окончании конфликта на Украине

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов объяснил заявление Владимира Зеленского о скором окончании конфликта на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал слова Зеленского попыткой дезинформировать общественность.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Кроме того, украинский лидер спрогнозировал сроки окончания боевых действий на Украине: по его мнению, конфликт может завершиться уже в следующем году.

«Зеленский говорит ровно то, что ему вкладывает в уста прикрепленные к нему кураторы из Вашингтона и Лондона. Эти люди никак не заинтересованы в правде, они заинтересованы в дезинформации. Все, что исходит из уст этого деятеля, лично я воспринимаю как попытку дезинформировать общественность на Украине и в мире. Если и разбираться в том, что он говорит, то только для того, чтобы понять, ради чего ему это в уста вложили, почему именно эта дезинформация звучит сейчас», — считает Климов.

Сейчас идет не просто Генассамблея ООН, а вот эта высокая неделя, где собираются серьезные и не очень серьезные политики. Там необходимо соответствовать вот этой атмосфере, и, с точки зрения западных кураторов Зеленского, такой ореол миротворца подходит на фоне этой самой высокой недели Андрей Климов заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам

Украинский президент отправился в турне по США 23 сентября. В рамках поездки запланированы встречи с западными политиками, лидерами стран Глобального Юга и руководителями международных организаций, которым Зеленский намерен показать украинский план мира.

Газета The Times писала, что Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.