Тюремный психолог попалась на «слишком сексуальных звонках» заключенному

В Австралии психолог получила выговор за слишком тесное общение с заключенным

В Австралии тюремный психолог из штата Квинсленд попалась на «слишком сексуальных звонках» заключенному, с которым ей запретили общаться, и получила выговор. Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 10 сентября, во время заседания Гражданского и административного трибунала Квинсленда было заслушано дело бывшего тюремного психолога Мелании Полаты. В 2019 году женщина восемь месяцев проработала в одной из тюрем штата. В это время она близко сошлась с заключенным, который делал в ее отношении «намеки сексуального характера и называл великолепной».

Несмотря на предупреждения администрации, женщина вела себя непрофессионально и поощряла интерес заключенного, который, как сказано в тюремного отчете, «имел историю домашнего насилия, причинения вреда себе и попыток суицида». В итоге мужчина стал «зацикливаться» на Полате, и ей запретили работать с ним. Тем не менее женщина продолжила тесное общение с преступником и даже встретилась с ним. Через три дня после этого она подала заявление на увольнение.

Позже выяснилось, что с марта по июнь 2020-го года заключенный 49 раз звонил бывшему психологу. В ходе разговоров Полата, как утверждает сторона обвинения, «заигрывала с мужчиной». В частности, она говорила, что очень рада снова слышать его, а также скучает и постоянно думает о нем.

«Я никогда не отвернусь от тебя. Я никогда не откажу тому, кто обратился ко мне и хочет не только получить помощь, но и стать частью моей жизни. Обещаю», — сказала Полата во время одного из разговоров.

Лицензия женщины на занятия психологической практикой была приостановлена в мае 2020 года и не продлена после истечения срока ее действия. Теперь Полата получила выговор по результатам гражданского процесса.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над тюремной надзирательницей из штата Мичиган, которая завела роман с заключенным. Женщина вступила с ним в сексуальные отношения и пронесла за решетку запрещенные предметы.

