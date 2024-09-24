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12:49, 24 сентября 2024Россия

В Госдуме заявили о тесных связях участников перестрелки у офиса Wildberries с Кадыровым

Депутат ГД Делимханов: участники перестрелки у Wildberries связаны с Кадыровым

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Участники перестрелки у головного офиса Wildberries связаны с руководством Чечни. Об этом на встрече с делегацией из Ингушетии заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, видео мероприятия опубликовал Telegram-канал ЧГТРК «Грозный», а расшифровку встреч перевел привлеченный проектом «Осторожно, новости» специалист.

Как утверждает «Осторожно, новости», на встрече Делимханов заявил, что в перестрелке участвовали люди, имеющие «тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения» с властями региона, в том числе — с самим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кого именно из участников перестрелки имел в виду Делимханов, не уточняется. Реакция ингушской делегации на слова депутата о связях участников стрельбы с Кадыровым не приводится.

Известно, что на упомянутой встрече Делимханов упрекнул работавших на Wildberries ингушей в подлости — якобы они проигнорировали договоренности с чеченцами и устроили засаду на Владислава Бакальчука.

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В конфликте Владислава Бакальчук и Татьяны Ким власти Чечни заняли сторону мужа основательницы Wildberries. Глава региона Рамзан Кадыров поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries Делимханову, пообещав Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес. «И в этом вопросе я дойду до конца», — указал Кадыров.

Менее чем через месяц после этого, 18 сентября, в центре Москвы у офиса компании произошла перестрелка. Ее жертвами стали два сотрудника офиса, еще семеро получили ранения. Участников нападения задержали, а Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.

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