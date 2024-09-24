Смирнов: план Зеленского по украинскому конфликту сродни апокалипсису

План Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — подчеркнул Смирнов.

По его словам, реакция Запада и Соединенных Штатов на данный план станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько адекватен «натовский коллектив».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта на Украине. Он отметил, что осталось мало времени на решение исхода боевых действий. Также Зеленский вновь анонсировал обсуждение «плана победы» с властями США.

В ответ на это эксперт Александр Меркурис в своем блоге назвал цель «плана победы» Зеленского. По его словам, украинский лидер рассчитывает, что план поможет ему удостовериться в том, что он находится под протекцией США.

Ранее в Белом доме уточнили, что Джо Байден обсудит с Зеленским мирный план по Украине 26 сентября.