Определены точные параметры горячего юпитера WASP-77 A b

У горячего юпитера WASP-77 A b уточнили орбитальный период и массу

Команда исследователей Университета штата Аризона в сотрудничестве с учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) и Центра космических полетов Годдарда (GSFC) определили самые точные физические и орбитальные параметры экзопланеты WASP-77 A b. Исследование было опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

WASP-77 A b — это газовый гигант, который вращается вокруг звезды, напоминающей Солнце. Эта экзопланета всего на 20 процентов больше Юпитера, но находится значительно ближе к своей звезде, чем Юпитер к Солнцу. Такой тип планет называют горячими юпитерами из-за их близости к звезде и высокой температуры.

В рамках исследования были использованы данные, собранные не только профессиональными обсерваториями, но и волонтерами из проектов Exoplanet Watch и ExoClock, а также из базы данных Exoplanet Transit. Добровольцы использовали свои телескопы для наблюдения за транзитами экзопланеты или анализировали данные, собранные другими наблюдателями. Эти гражданские ученые предоставили ценную информацию для уточнения орбитальных характеристик планеты.

Для достижения высокой точности исследования команда также опиралась на данные, собранные космическими телескопами НАСА Spitzer, «Хаббла» и «Джеймса Уэбба», а также с наземной обсерватории La Silla. Благодаря этому были получены наиболее точные на сегодняшний день параметры орбиты и физические характеристики WASP-77 A b.

Точность орбитального периода повысилась до 1,3 × 10 в минус 8-й степени дня, и также уменьшена неопределенность в массе планеты до 1,6654 ± 4,5 × 10 в минус 3-й степени массы Юпитера, то есть параметры стали точнее в 10,9 и 15,1 раза соответственно.

Исследования подобных горячих юпитеров помогают лучше понять динамику и эволюцию планетарных систем за пределами нашей Солнечной системы, что является важным шагом для изучения экзопланет в целом.