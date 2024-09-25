Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 25 сентября 2024Россия

Бакальчук рассказал о знакомстве с Кадыровым и его роли в ситуации с Wildberries

Бакальчук: я обратился к Кадырову за советом на фоне ситуации с Wildberries

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Бизнесмен Владислав Бакальчук рассказал о знакомстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и о его роли в ситуации вокруг компании Wildberries. Беседу с ним опубликовал YouTube-канал «Миллионщики».

Предприниматель заявил, что познакомился с друзьями Кадырова более восьми лет назад. «С этого момента мы дружили», — сказал он и добавил, что окружение Кадырова оказывало ему помощь.

«Когда все это [слияние Wildberries с компанией Russ] случилось, я также пошел к нему за советом, и они предложили помочь», — добавил он.

В июле Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries. Глава Чечни пообещал помочь и поручил заняться вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

18 сентября около центрального офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Очевидец описал участников конфликта как «бородачей».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      Раскрыта стоимость билета на ВСМ Москва — Петербург

      В Кремле высказались о введении новых запретов для россиян

      Лифты в российских домах начнут массово останавливать

      ФСБ сообщила о приговоре в 25,5 года украинскому агенту за теракты в Подмосковье

      В Донецке наемника из Австралии заочно осудили на 14 лет колонии строгого режима

      Бакальчук рассказал о знакомстве с Кадыровым и его роли в ситуации с Wildberries

      Переехавший в Испанию из России комик описал жизнь в стране словами «мы здесь побираемся»

      «Внутри клокочет злость». Депутат получил письмо от дочери получившего ранение штурмовика. Что его возмутило?

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше