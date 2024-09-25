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13:38, 25 сентября 2024Наука и техника

SpaceX успешно вывела на орбиту 20 спутников Starlink

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту 20 спутников Starlink

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 20 спутников системы широкополосного доступа в интернет Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 25 сентября в 07:01 по московскому времени. После отделения от второй степени первая совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Всего данная многоразовая ступень успешно использовалась десять раз.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на поставщиков услуг дистанционного зондирования Земли сообщило, что, по их мнению, со SpaceX не может конкурировать ни одна космическая компания или организация в мире.

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      Иван Потапов
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