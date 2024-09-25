Врач указала на главные ошибки в уходе за зубами

Стоматолог Климова назвала вредной привычку чистить зубы до завтрака

Для сохранения здоровья зубов нужно не только регулярно их чистить, но и следовать определенным правилам гигиены, рассказала стоматолог Ксения Климова. В комментарии для «Газеты.Ru» врач указала на главные ошибки, которые допускают россияне в уходе за зубами.

Одной из таких вредных ошибок эксперт назвала привычку чистить зубы до завтрака. По ее словам, после утреннего приема пищи между зубами может застревать пища, из-за чего во рту размножаются бактерии. Поэтому чистить зубы лучше после еды, считает стоматолог.

Также Климова обратила внимание на то, что многие пропускают вечернюю чистку зубов или ограничиваются лишь полосканием рта. Однако перед сном зубам требуется полноценная чистка, чтобы бактерии не размножались в ночное время.

Врач рекомендовала подбирать зубные щетки во время консультации со стоматологом и напомнила, что менять щетки нужно каждые три-четыре месяца.

«Многие думают, что при уходе за зубами можно обойтись лишь пастой и щеткой, но этого недостаточно. Если не очищать ротовую полость, то в ней скапливается большое количество бактерий. Поэтому к уходу следует добавить зубную нить и ирригатор», — добавила Климова.

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