Футболист Сафонов объяснил отъезд во Францию

Футболист ПСЖ Матвей Сафонов заявил, что в России игроки варятся в своем котле

Вратарь сборной России и ПСЖ Матвей Сафонов объяснил отъезд во Францию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что не мог раньше уйти из «Краснодара», так как за российским футболом не следят в мире. «Игроки варятся в своем котле. Половина матчей не интересны», — посчитал он.

Ранее Сафонов рассказал о недостающих во Франции вещах. «Борщ — мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось», — заявил российский вратарь.

ПСЖ объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с российским вратарем рассчитан до 2029 года.