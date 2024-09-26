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07:13, 26 сентября 2024Россия

Врач оценил угрозу отравления дихлофосом после обработки квартиры

Врач Дубинин: отравление человека дихлофосом маловероятно

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Дихлофос — российский бренд инсектицидных средств, выпускается в форме аэрозолей, рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству в компании «Добролов» Николай Дубинин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность отравления жильцов веществом после обработки квартиры.

Ранее в состав дихлофоса входило действующее вещество группы фосфорорганических соединений нервнопаралитического действия, сообщил дезинфектолог. Сейчас же, по его словам, под данным брендом выпускаются инсектициды группы пиретроидов, которые более безопасны и имеют менее выраженный и стойкий запах.

«Вещества этой группы действуют избирательно на насекомых. Отравление человека маловероятно, так как требуется принять внутрь очень большое количество. Препараты имеют горький неприятный вкус», — сказал Дубинин.

Ранее в деревне Красная Сопка Красноярского края отравилась семья из шести человек. Четверых детей спасти не удалось, родители выжили, их уже выписали из больницы.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом и отравление парами инсектицидного аэрозоля.

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      Екатерина Смирная
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