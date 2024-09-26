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16:02, 26 сентября 2024Спорт

Сын Самаранча обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии

Хуан Антонио Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
Хуан Антонио Самаранч-младший

Хуан Антонио Самаранч-младший. Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии. Его слова приводит Inside the Games со ссылкой на AFP.

Самаранч-младший заявил, что ему бы хотелось как можно скорее пересмотреть вопрос реинтеграции Олимпийского комитета России, однако страна не уважала олимпийское перемирие в 2022 году и не уважает до сих пор. «Как только причины для отстранения исчезнут, нам придется усердно поработать, чтобы вернуть Россию», — добавил сын бывшего главы МОК.

10 августа немец Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Среди кандидатов числится Хуан Антонио Самаранч-младший.

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      Анастасия Борисова
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