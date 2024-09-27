Пробки образовались на выезде из Махачкалы после взрыва на АЗС и попали на видео

На выезде из Махачкалы образовались пробки после взрыва на АЗС

Пробки образовались на выезде из Махачкалы в Дагестане из-за взрыва на АЗС, сообщает ТАСС.

На опубликованных кадрах видно скопление легковых автомобилей, а также пожарные машины.

Ранее в пятницу, 27 сентября, в Махачкале на заправке прогремел взрыв. Сообщается о 10 пострадавших.

По данным Mash, одной из причин взрыва могла оказаться жара. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).