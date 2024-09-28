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23:06, 28 сентября 2024Мир

Лавров назвал хамством слова Зеленского о мирном плане Китая и Бразилии

Лавров назвал хамством слова Зеленского о мирной инициативе Китая и Бразилии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский «по-хамски» отреагировал на мирную инициативу Бразилии и Китая. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня в Генассамблее ООН.

Он процитировал слова Зеленского о мирном плане стран по урегулированию украинского конфликта. «Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света», — напомнил Лавров. Подобные комментарии, по мнению министра, являются хамством.

Ранее стало известно, что мирный план Китая и Бразилии по конфликту на Украине поддерживают более 110 стран мира.

Зеленский, в свою очередь, раскритиковал инициативу. Он назвал предложение стран деструктивным. По его мнению, нельзя выдвигать какие-либо инициативы, не узнав позицию Украины.

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      Марина Совина
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