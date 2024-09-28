Лавров высказался о предложении Трампа по Украине

Лавров: РФ будет рада любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине

Россия рада любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа после встречи с Владимиром Зеленским. Его цитирует ТАСС.

«Трамп говорил какое-то время назад <…>, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка (...) Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату», — сказал министр. Результатом может быть лишь урегулирование проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса, заключил глава российского МИД.

Зеленский на встрече представил Трампу свой «план победы». Политик заявил, что у него с экс-президентом США общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен и что одержать победу в нем должны украинцы. Зеленский также пригласил Трампа в посетить Украину, на что тот ответил, что обязательно приедет.

Бывший американский лидер, в свою очередь, заверил, что заключит мирное соглашение очень быстро в случае победы на выборах. Кроме того, он похвастался хорошими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Политик пообещал «все уладить» в кратчайшие сроки.

